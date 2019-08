Invasie van ratten en muizen: 'Ze dringen je huis binnen en vreten zelfs je dekbed aan'

Plaag wordt alleen maar groter

De overlast van muizen en ratten is een landelijk probleem en wordt alleen maar groter, waarschuwt Bastiaan Meerburg van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. "We krijgen nu al veel meldingen uit steden. Vooral in Nijmegen en Eindhoven is de overlast van ratten momenteel groot. In Eindhoven krijgen we veel meldingen binnen van de bruine en zwarte rat."

Meerburg verwacht dat de overlast alleen maar groeit. Want: "Mensen worden lakser met vuilnis en vanaf 2023 wordt het particulier gebruik van chemisch gif door de overheid verboden."

Daardoor moet sneller een professioneel bedrijf ingehuurd worden en dat kost al snel een paar honderd euro. "Mensen zullen dat minder snel doen en onderwijl fokken de dieren lekker door."

Landelijk beleid mist

Volgens Meerburg ontbreekt het aan een landelijke aanpak. "In 2014 heeft de Tweede Kamer besloten dat er vanuit het Rijk beleid en een landelijke aanpak moet komen voor deze problematiek."

Belangrijk daarin is meer voorlichting naar de burgers en meer onderzoek naar een goede aanpak. "Maar tot op heden is er niets gebeurd. De verantwoordelijkheid ligt nu bij de gemeenten."

Honderden euro's kwijt

En die gemeenten laten het vaak afweten, weten Hanneke en Willy. Omdat de ratten in Hannekes achtertuin zaten, moest ze alles zelf betalen. "Ik ben zeker honderden euro's kwijt geweest aan al dat gif en het inhuren van die speurhonden."

Bij Willy zitten de ratten veelal in plantsoenen van de gemeente. "De gemeente belooft van alles, maar doet weinig. Zo zouden struikjes vervangen worden door gras, zodat er minder afval in kan verdwijnen en deze plekken dus minder aantrekkelijk worden voor ratten. Maar het gebeurt niet."