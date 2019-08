Advocaat Roelf B.: 'Hij heeft nog nooit een misdaad begaan'

Op de eerste dag van het festival schakelde de beveiliging daarom al de politie in. "De twee jongens verkochten drugs vanuit hun tent. De politie is in actie gekomen en heeft de tent doorzocht. Toen is de drugsvondst gedaan en zijn de mannen gearresteerd."

Nog bijna 17 kilo drugs in auto

Later vond de politie ook de auto die bij de autosleutel hoorde die in het bezit was van de twee jongens. Daarin werd nog eens bijna 17 kilo aan verdovende middelen gevonden.

B. is samen met zijn advocaat in beroep gegaan tegen de aanklacht die nu tegen hem is ingediend. Dat beroep wordt nu onderzocht door een hogere rechtbank. B. blijft in ieder geval nog een maand langer vastzitten.