Gevangene mag socialehuurwoning houden, ondanks protest woningstichting

De man, die in januari tot drie jaar cel werd veroordeeld, wil na zijn straf weer terug naar zijn Amsterdamse socialehuurwoning. Maar Ymere wil niet dat iemand langer dan een jaar niet zelf in zijn huis woont.

Woningnood

"Dat is mede vanwege de grote woningnood", zegt Annet van Tulder van Ymere. "We willen een woning dan graag geven aan iemand die al lange tijd op de wachtlijst staat en er wel gaat wonen." De gemiddelde wachttijd voor een socialehuurwoning in Amsterdam is 14 jaar.

De rechtbank besloot deze week dat de man, die daar sinds 2009 woont, zijn huis mag houden. "Goed nieuws", zegt zijn advocaat Viviënne van Haaster, die niet wil zeggen waarvoor de man vastzit. "Nu meneer een woning heeft, kan hij bijvoorbeeld eerder met een enkelband worden vrijgelaten."

Huisbewaring

Wat de man en zijn advocaat wel jammer vinden, is dat de rechter geen toestemming voor huisbewaring kan afdwingen. Huisbewaring betekent dat je iemand anders voor langere tijd in jouw huis laat wonen, daarvoor is toestemming nodig van de woningcorporatie en die verleent Ymere voor maximaal één jaar.

"Daar gaan we ook geen uitzondering voor maken", zegt Van Tulder. "Dan zou het precedentwerking hebben: andere mensen zouden hun huis dan ook voor langere tijd willen onderverhuren in plaats van te verhuizen waardoor iemand anders de woning kan krijgen."

Huur betalen

Nu de man geen geld verdient en zijn woning niet kan onderverhuren, kan het opbrengen van de maandelijkse kosten een probleem worden. "Meneer betaalde zijn huur altijd netjes op tijd", zegt Van Tulder. "Maar hoe hij dat nu gaat doen weten wij uiteraard niet."

Ook advocaat Van Haaster erkent dat dit 'in theorie' een probleem kan worden: "Dat is iets waar we over moeten nadenken."

Ondanks het verlies zegt Ymere niet in hoger beroep te gaan. "Het is wat het is. Het is ook een uitzonderingssituatie, het komt niet vaak voor dat we huurders hebben die in detentie zitten."