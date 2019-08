'Zoon van Halsema zat fout, maar dit doen tieners. Dat maakt ze geen crimineel'

Nu naar buiten is gekomen dat de zoon van Femke Halsema vorige maand is opgepakt voor het bezit van een nepwapen nadat hij met een vriend een verlaten woonboot was binnengegaan, zijn er veel mensen die op Twitter laten weten wat zij allemaal deden toen ze vijftien waren. Het stelen van een mascara, fikkie stoken, dronken op een scooter: mensen delen massaal hun puberstreken.

Absoluut geen crimineel

Volgens pedagoog Bas Levering heeft de zoon van Halsema een grens overtreden, maar maakt hem dit absoluut nog geen crimineel. "Dit soort dingen horen bij de leeftijd. Kinderen moeten leren wat hun grenzen zijn", zegt Levering.

"En dat leer je niet vanuit een boekje. Je jeugd is er voor om grenzen te leren kennen en soms gaan jongeren daar overheen. Dat dit nu naar buiten komt omdat zijn moeder toevallig de burgemeester van Amsterdam is, is heel schadelijk. Deze jongen ligt onder een vergrootglas. Je zag dat vroeger ook in dorpen. Het kind van de dominee had zich te gedragen. Maar ieder kind is anders. Die zoon van Halsema schaamt zich waarschijnlijk rot."