Hoe was je vakantie? Zo houd je de lol in die gekmakende vraag

De Schiedamse Felicia Oost werkt als telemarketeer en heeft tientallen collega's. De 'hoe was je vakantie-vraag' valt de hele dag, vertelt ze. "Ik snap het hoor, dat collega's het vragen. Het is ook een soort van beleefdheid. Ik vraag het zelf ook, maar er zijn collega's die maar doorvragen. Sommige collega's vragen het drie keer. Daar word ik toch beetje gek van."

Felicia vervolgt: "Ik had een prima vakantie in Kroatië, maar het is al een tijd geleden en zo supermooi weer was het ook niet."

Wat dan wel?

De 'hoe was de vakantie'-vraag kan averechts werken op de napret. Want: voor je het weet ben je tien keer per dag hetzelfde riedeltje aan het afspelen over die hete camping of de oorontsteking van je kind.

Slecht voor het vakantiegevoel, zegt arbeidspsycholoog Tosca Gort. "Het is sociaal wenselijk om het te vragen, maar de vraag kan ook veel ergernis veroorzaken."

Dat verschilt per persoon. Volgens Gort heb je twee types collega's: taakgerichte, cognitieve mensen die niet zoveel behoefte hebben aan een empathische collega, en collega's die juist veel meer op het gevoel gericht zijn. Die mensen zitten veel meer op de vraag te wachten."

Maar aan wat voor type collega je het ook vraagt, vraag het altijd uit oprechte interesse, zegt Gort. "En niet alleen om het vragen."