Vermoord, naakt gedumpt, maar niemand weet wie ze is: 'Deze begrafenis is keihard'

Altijd begraven

Lichamen van onbekenden worden nooit gecremeerd, want volgens forensisch rechercheur Carina van Leeuwen is er altijd nog de hoop dat iemand wel wordt geïdentificeerd en mogelijk opgegraven moet worden.

Ze kent voorbeelden van mensen die na jaren alsnog werden geïdentificeerd. "Zoals een Franse jongen die in 1996 in de gracht in Amsterdam werd gevonden. Hij is 20 jaar later, in 2016, geïdentificeerd. We hadden het jaar daarvoor nieuwe DNA en vingerafdrukken afgenomen, en wisten hem uiteindelijk te identificeren."

Zoeken van dader

En als je weet wie het slachtoffer is, is het vinden van een mogelijke dader ook stukken makkelijker. Van Leeuwen hoopt dan ook dat gemeenten meer aandacht hebben voor onbekende doden. "Het verschilt erg per gemeente of er nog aandacht is voor de anonieme dode. Maar veel gemeenten sluiten er helaas hun ogen voor."

Ook verschilt het per politie-eenheid hoeveel aandacht er nog is voor anonieme slachtoffers.