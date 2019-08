Man die nog ruim 4 jaar cel in moet, opgepakt op vliegveld Maastricht

De man was eerder veroordeeld voor een drugsmisdrijf, maar hij moest daar nog 1650 dagen gevangenisstraf voor uitzitten.

Marechaussee kreeg seintje

Toen de man het vliegtuig in Turkije instapte, kreeg de marechaussee in Nederland al een seintje via het Advanced Passenger Information-systeem. Dat is een methode waarmee van te voren passagiersgegevens kunnen worden bekeken.

Daarom kon de man bij aankomst in Nederland gelijk in de boeien worden geslagen. Hij is overgebracht naar de gevangenis.