'Opgepakte drugsdealer Sziget is atleet Roelf B.'

Sprintselectie

Roelf B. is een Nederlandse sprinter uit Stadskanaal. Hij stond vorige maand in de finale van de 100 meter op het NK en kwam eerder in actie tijdens het EK onder de 23 in Zweden.

Volgens de Telegraaf trainde B. de afgelopen maanden fulltime bij de sprintselectie op Papendal, maar is hij daar onlangs mee gestopt 'omdat hij nog een lange weg te gaan had naar de absolute top'. Sindsdien is zou hij voor zichzelf trainen.