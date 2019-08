Hoe ontstaan tornado's en wat moet je doen als je er een ziet?

3. Hoe vaak komen tornado's voor in Nederland?

"Dat is moeilijk te zeggen, want niet altijd worden tornado's gezien of vastgelegd. Maar we gaan er vanuit dat er in Nederland ieder jaar zo'n twee tot drie tornado's worden gezien. Ook in onze regio hebben we te maken met een tornado-seizoen. Dat begint in april, dan ontstaan de eerste interessante onweersbuien. De grootste kans op een tornado heb je in mei en juni. Ook in juli en augustus komt het nog voor, maar in september wordt de kans wel echt een stuk kleiner."

In juni van dit jaar werd Rheden getroffen door een tornado. Die duurde maar heel kort, maar de schade was groot. De tornado trok een schadespoor van 4 tot 5 kilometer lang, zo bleek later uit onderzoek van meteorologen van MeteoGroup.