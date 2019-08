Quishantely is de mooiste: 'Titel draag ik op aan overleden vader en Lotte'

Gefeliciteerd, je bent de mooiste tiener van de wereld. Is het al beetje tot je doorgedrongen?

"Nee, ik kan het eigenlijk nog steeds niet geloven. Het is allemaal zo onwerkelijk wat er op me afkomt. Ik heb vannacht als een blok geslapen. Ik zit nu nog in Guatemala, waar de verkiezing gisteren was.

Ik was hartstikke moe joh, want ik heb de hele week super hard gewerkt. Toen ik wakker werd, had ik heel veel berichtjes en appjes op mijn telefoon. En mijn moeder is hier in Guatemala bij me om het feest mee te vieren."