Korpsen rouwen om brandweermannen: 'Slachtoffers allebei jonge vaders'

De twee brandweervrijwilligers, twee jonge vaders, kwamen om tijdens het blussen van een oud-winkelpand in het Belgisch-Limburgse Beringen (45 kilometer onder Valkenswaard).

Doden en gewonden

Het pand stortte tijdens de bluswerkzaamheden in. De twee slachtoffers werden na de bluswerkzaamheden levenloos door hun collega's teruggevonden.

Vier andere brandweerlieden raakten gewond. Zij hadden vooral last van rookvergiftiging.

Onbeschrijflijk verdriet

De dood van de twee brandweerlieden is zowel in België als in Nederland hard aangekomen. De brandweer in Roermond noemt de gebeurtenis een 'onbeschrijflijk verdriet'.

"We willen onze steun betuigen aan de collega's in deze tragische gebeurtenis. Mensen die de hoogste prijs betaald hebben tijdens het helpen van anderen", schrijft de Roermondse brandweer op Facebook.

De brandweer in Brussel houdt vandaag een minuut stilte, schrijft het Laatste Nieuws.