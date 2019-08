Morgennacht piek aan vallende sterren: 'Spannend of ze te zien zijn'

De sterrenregen, perseïden genoemd, zijn een jaarlijks terugkerend fenomeen, zegt Buienradar-weerman Philippe Schambergen. In de nacht van 12 op 13 augustus zijn er dit jaar de meeste vallende sterren. Maar het weer kan roet in het eten gooien, net als de maan.

Buien en bewolking

"Zoals het er nu naar uitziet wordt het niet volledig helder", zegt Schambergen. "Er vallen buien en er is bewolking. Als je daaronder zit dan zie je helemaal niets. Maar er zijn ook heldere perioden."

Dan kan alleen de maan nog dwarsliggen: het is uitgerekend die nacht volle maan. "De maan is een soort grote straatlantaarn: die verlicht een groot gedeelte van de hemel. En sterren die in het maanlicht vallen, zie je niet."

Waddeneilanden

Wie graag vallende sterren wil zien, kan het best naar de Waddeneilanden. "Daar is het donkerder dan bijvoorbeeld in de Randstad, waar veel lichtvervuiling is. En om de vallende sterren te zien, moet je naar het noordoosten kijken, vanaf de Waddeneilanden kijk je dan in een soort zwart gat. Ideaal om ze te kunnen zien. Lukt het je niet om naar de Waddeneilanden te gaan, dan zijn ook Drenthe en de Veluwe donker genoeg."

Het absolute hoogtepunt is om 4.00 uur 's nachts. "Maar daarbij wordt geen rekening gehouden met het weer, alleen met het aantal vallende sterren, de maan en hoe hoog die aan de hemel staan voordat ze vallen - dat bepaalt mede hoe goed ze te zien zijn. Maar ik zou er niet voor wakker blijven, als het om 00.00 uur helder en niet te licht is, dan is er vast ook wel wat te zien."