Omgewaaide bomen en schuttingen door windhoos in Noord-Holland

De windhoos die gisteravond over Amsterdam raasde, lijkt in de nacht ook in het noorden van de provincie Noord-Holland schade te hebben aangericht. Uit verschillende plaatsen zijn meldingen van schade binnengekomen.

De meeste meldingen gaan over omgewaaide bomen en schuttingen. Die meldingen kwamen uit onder meer Bovenkarspel, Enkhuizen, Hem en de Waddeneilanden. Ook vielen op verschillende plaatsen pannen van daken. Krachtige windhoos trekt over Amsterdam Bekijk deze video op RTL XL Indrukwekkende beelden uit Amsterdam. Op beelden is een flinke windhoos te zien boven de hoofdstad. Het is nog onbekend hoeveel schade de wervelwind heeft veroorzaakt.