Stormachtige wind in kustregio, evenementen afgelast en dijk dicht

Uit voorzorg gaat de Flower Parade in Rijnsburg voor het eerst in het 74-jarig bestaan niet door. "Het is onverantwoord om te rijden met zulke harde wind", zegt de organisator. De 65 wagens zijn nu te bekijken in Bloemenveiling Royal FloraHolland.

'Veiligheid in geding'

Op Texel is het HavenVistijn uitgesteld omdat de veiligheid van de bakkers, rokers, standhouders en bezoekers volgens de organisatie door de harde wind in het geding is. Vliegveld Midden Zeeland schrapt vandaag de demonstraties en rondvluchten die deel uitmaken van de vliegdagen, en morgen is de zwemtocht van Den Helder naar Texel afgelast. Ook gaan verschillende braderieën niet door, waaronder die in Hoek van Holland.

Ook is de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad afgesloten tussen de afrit Enkhuizen-Centrum en de Houtribsluizen bij Lelystad, meldt de ANWB. Door de wind is veel zand op de rijbanen terechtgekomen, het opruimen daarvan gaat tot het eind van de dag duren.

Bekijk hier hoe hard het nu waait: