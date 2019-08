Vermoorde vrouw Westdorpe wordt anoniem begraven

De vrouw van tussen de 50 en 65 jaar oud was doodgeschoten. Toen ze gevonden werd, was ze al enkele dagen dood. Het vermoeden is dat ze ergens anders is vermoord, en daarna in het weiland is neergelegd.

Volop in het leven

De vrouw, die helemaal naakt was, werd door een voorbijganger gevonden in het weiland aan de Nederlands-Belgische grens. In haar buurt lag een vuilniszak met een Franse tekst. Van de vrouw is bekend dat ze 1.65 tot 1.70 meter lang was, rossig haar had en een normaal postuur. Ze verzorgde zichzelf goed, blijkt onder meer uit de staat van haar gebit en nagels. "Vermoedelijk stond ze nog volop in het leven", zegt officier van justitie Kim Weijers.