Personeelslid gewond bij overval op casino Cuijk

Bij de overval van het casino aan de Grotestraat bedreigde een man het personeel met een wapen. Hij ging er met een onbekend geldbedrag vandoor.

Donkere kleren

De politie schrijft op Twitter dat de dader zo'n 40 jaar oud is en 1.75 meter lang. Hij droeg donkere kleren. Hoe het met het gewonde personeelslid is, is niet bekend.