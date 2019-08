Nabestaanden eisen dat Defensie schuld erkent voor friendly fire

Uit de documenten die nu openbaar zijn gemaakt, blijkt volgens de Telegraaf dat de planning voor de operatie Kapcha As, waar beide compagnieën aan deelnamen, op het laatste moment was omgegooid. Daardoor was er te weinig voorbereidingstijd. Ook werd de waarschuwing van de Alfa-compagnie dat de beide bataljons te ver van elkaar verwijderd raakten door de bataljonscommandant van Charlie genegeerd en legden de compagnieën hun locatie niet vast bij het klaarmaken voor de nacht.

Toestemming tot vuren

Na een melding dat er vier mensen op een dak van een huis zouden zitten, ontstond onduidelijk over welk huis het ging en had niemand door dat het om het pand ging waar de eigen collega's zaten. Daarop gaf de bataljonscommandant van de Alfa-compagnie toestemming te vuren.

De familie van Poortema vindt dat Defensie tot nog toe onvoldoende verantwoordelijkheid heeft genomen voor de dood van Aldert Poortema en Wesley Schol. "We willen genoegdoening", zegt vader Hans Poortema tegen de Telegraaf. De familie zegt zich te oriënteren op juridische stappen, maar ook open te staan voor een gesprek met het ministerie.