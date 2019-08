Twee weken leven van 7,14 euro per dag: 'Ik besef nu hoe zwaar dit is'

Bijverdienen

"Dat is niet goed, maar wel begrijpelijk. We moeten eerst zorgen dat ze die stress niet meer hebben, dan verandert hun bestaan en kunnen ze aan de toekomst denken en daarnaartoe werken. Bijvoorbeeld door mensen toe te staan 100 tot 200 euro per maand bij te verdienen. Nu gaat dat ten koste van hun uitkering of toeslagen, maar als ze het mogen houden dan zou dat zo'n verschil maken."

Verkoelen hoopt dat het niet bij die acht Rotterdamse raadsleden blijft. "Ik hoop dat het een soort estafetteactie wordt. Als ik klaar ben, moet iemand anders het oppakken. En niet alleen in Rotterdam, maar in heel Nederland. Want armoede is niet alleen een Rotterdams probleem."

Henk Krol

"Na het reces ga ik bijvoorbeeld aan Henk Krol vragen of hij mee wil doen, mijn fractieleider in de landelijke politiek. En hopelijk kan hij weer anderen in de Tweede Kamer motiveren."