Dit jaar al 110 gedupeerden door valetparking Schiphol: 'De beerput is open'

Bram zette de beelden op Facebook en hij heeft inmiddels tientallen berichten binnengekregen van andere slachtoffers. Daarom wil hij gezamenlijk, met alle slachtoffers in Nederland, een rechtszaak beginnen tegen de malafide bedrijven. "Ze bedonderen de boel waar je bijstaat, het loopt de spuigaten uit en veel slachtoffers nemen dat nog voor lief ook, omdat ze denken dat er niets tegen te doen is. Maar ik wil nu alle gegevens verzamelen, kijken of we ze kunnen dagvaarden en collectief naar de rechter stappen."