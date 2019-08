Schrale troost: in andere delen van de wereld is het elke dag zwarte (zater)dag

Midden in de nacht

"Het verkeer in een stad als Istanbul blijft verbazen: soms kom je midden in de nacht vast te staan, soms kun je overdag zo doorrijden. Veel straten zijn eenrichtingsverkeer, maar daar hebben de Turken lak aan. Dus staat iedereen vast. Tel daar de talloze bezorgdiensten bij op en je kunt beter gaan lopen."

Smiers herkent dat. "Er staat niet overal in Moskou file, maar als het spits is en je staat er eenmaal in, dan kan je zomaar twee uur doen over een kilometer. In de spits is de metro sneller. Die is hier fantastisch, ook veel schoner dan in het Westen. Al moet je soms na de metro nog een heel eind wandelen. En het is in de spits proppen, maar waar is dat niet zo?"

Koens en Smiers reizen vanwege de drukte allebei vaak met de metro, of ze pakken een taxi. Die laatste is in Moskou en Istanbul heel goedkoop. Koens: "Het scheelt in de stress. Als je zelf achter het stuur zit, breekt een file van twee uur je op. Als passagier heb je daar veel minder last van. Al kan ik een meditatie-app aanbevelen."