Man overleden na schietpartij in Bijlmer

In Amsterdam is vanavond een man overleden nadat hij op straat was neergeschoten. Het slachtoffer werd ter plekke gereanimeerd en is daarna zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar bezweek hij later aan zijn verwondingen.

Dat meldt de Amsterdamse politie. De aanleiding voor het schietincident is niet bekend en over de identiteit van het slachtoffer doet de politie nog geen mededelingen. Volgens Het Parool had de neergeschoten man een strafblad maar was hij niet bekend als een zware crimineel. De schietpartij vond omstreeks 19.15 uur plaats aan de Hogevecht in Amsterdam Zuidoost.