Geen sancties voor advocaten Ficq en Franken na Holleeder-tape

Zowel de vermeende bedreiging van Ficq als misbruik van de advocatenlijn door Franken vonden plaats in 2011. Beide zaken kwamen eerder dit jaar aan het licht, toen de zogeheten Holleeder-tape werd uitgezonden.

Telefoongesprek

In de Holleeder-tape is voor het eerst het telefoongesprek te horen dat misdaadverslaggever Peter R. de Vries had met Willem Holleeder in april 2011 op het kantoor van Holleeders voormalige advocaat Stijn Franken.

In het gesprek beweert Holleeder onder andere dat hij bedreigd is door Ficq, de voormalige advocaat van topcrimineel Dino Soerel. Hij zegt in de fragmenten te vrezen voor zijn leven.