Onbekende man geeft kind knuffelbeer met camera en microfoon

Ouders van een 2-jarig kind dat gisteren een knuffelbeertje had gekregen van een onbekende man, ontdekten later op de dag dat de actie helemaal niet zo lief bedoeld was.

Het gezin was op de rommelmarkt in het Zeeuws-Vlaamse Zuidzande toen ze door een onbekende man werden aangesproken, schrijft de politie Zeeuws-Vlaanderen op Facebook. De man gaf het kindje een kleine knuffelbeer. Neusje was lens Maar later op de dag ontdekten de ouders dat er iets hards in het knuffeltje zat. Ze maakten het daarom open, waarna ze een klein formaat camera met microfoon aantroffen. Het neusje van de knuffelbeer bleek de lens van de camera te zijn. De ouders zochten direct contact met de politie, die op Facebook schrijft een onderzoek te zijn begonnen. De politie wil ook mensen waarschuwen. "Mocht u of uw kinderen aangesproken worden door een onbekende en er wordt een gratis knuffeltje aangeboden, kijk het dan even goed na!"