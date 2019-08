Gezin in problemen uit het water gered bij Egmond aan Zee

Een volwassene kon zichzelf redden. De andere volwassene is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend.

Veel muien

Volgens de Reddingsbrigade is de zee erg verraderlijk. "Door de wind is de zee wild. Ook is er veel stroming. Om de 100 tot 150 meter zit er wel ergens een mui. Door het mooie weer zijn er daarnaast veel mensen op het strand. Dat zijn ingrediënten voor gevaarlijke situaties."

Een mui is een plek in zee waar de stroming - zonder dat je dat ziet - veel sterker is. Dat komt doordat er een geul in de zandbank zit, die loodrecht op het strand staat. Het water stroomt op die plek met veel kracht van het strand af.

Mensen die in een mui terechtkomen, proberen vaak tegen de stroom in terug naar het strand te zwemmen. De stroming is daarvoor echter te sterk. "Zelfs volwassenen komen daar niet doorheen", zegt de Reddingsbrigade.