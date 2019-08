Man overleden na steekpartij Den Haag, 17-jarige verdachte aangehouden

Een 38-jarige man uit Den Haag is overleden nadat hij op straat was neergestoken. Voor de steekpartij is een 17-jarige jongen aangehouden.

De steekpartij gebeurde op de Jacob Schorerlaan. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Aanleiding Wat de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte is en wat de aanleiding voor de steekpartij was, kan de politie nog niet zeggen. Een buurman zegt tegen Omroep West dat het zou gaan om twee overburen die ruzie met elkaar hadden.