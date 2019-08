Hittegolf treft Nederland hard: 400 extra doden

"Als je je lichaam niet op temperatuur kunt houden, dan heeft dat gevolgen voor de regelsystemen in het menselijk lichaam", legt Wilmer uit. De exacte doodsoorzaak van de ouderen verschilt vervolgens. "Die is niet eenduidig. Ouderen sterven door meerdere factoren, juist bij hitte. De hitte is dan de druppel die de emmer doet overlopen."

Meer doden dan vorig jaar

Het hoge sterftecijfer van afgelopen juli is opvallend omdat tijdens de hittegolven in 2018 veel minder mensen stierven. Toen kwamen er 100 mensen extra om het leven. Dit jaar is de sterfte tijdens de hittegolf dus hoger.

"Mogelijk speelt mee dat er in het voorjaar van 2018 een lange koude periode met griep was, waarin veel personen zijn overleden", meldt het CBS. In het voorjaar van 2019 was dit niet het geval. Ook was de temperatuur tijdens de recente hittegolf hoger dan in 2018.