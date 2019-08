Fans Feyenoord niet welkom bij Dinamo Tbilisi: 'Hotel en vliegticket al geboekt'

Jurjen reageerde naar eigen zeggen 'teleurgesteld' toen hij het nieuws hoorde. "Ik kon het eerst niet echt geloven. Normaal gesproken doet de UEFA dit niet zo kort van tevoren, en ik wist ook niet dat Tbilisi een straf boven het hoofd hing, dus het kwam echt als een verrassing. Ook op een gek moment: zo vlak voor de huiswedstrijd tegen Dinamo Tbilisi vanavond."

Toch naar Georgië

Hoop dat de beslissing nog wordt teruggedraaid heeft Jurjen niet. "Ook als ze in beroep zouden gaan, dan zou het te kort dag zijn. Beroep heeft bij de UEFA geen opschortende werking, en dat beroep zal niet binnen een week zijn afgehandeld."

Zijn vakantie laat hij zich echter niet ontzeggen. "Ik ken denk ik tien mensen die ook zouden gaan, en heb nog van niemand gehoord dat ze hun reis nu afzeggen. Alles is geregeld en ik verwacht niet dat een verzekering dit zal dekken. Daarbij lijkt het me wel leuk om naar Georgië te gaan, daar ben ik nog nooit geweest, en ik ben toch vrij. Het zal alleen zuur zijn dat we de wedstrijd daar dan in een kroeg moeten kijken in plaats van in het stadion."