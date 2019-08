'Nederlander mishandeld in India om bankpas in regenboogkleuren'

Bunq reageert geschrokken op bovenstaande tweet van Traveller Assist. Op de website schrijft CEO Ali Niknam over 'verontrustend nieuws': "Het is overbodig om te zeggen dat we in shock en woedend zijn." Hij vervolgt: "Door de tijd heen hebben sommige mensen gesuggereerd dat we het design van onze bankpassen moeten veranderen, zodat ze 'minder gay' zouden zijn. Alsof gay zijn iets slechts is."