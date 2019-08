Kattenfilmpjes zijn razend populair, maar rijk worden? Vergeet het maar

Hoe krijg je fans

Kattenfilmpjes maak je dus vooral voor de lol. En, natuurlijk: omdat je helemaal stapel bent op je beest. Zoals Nicole. Zij zag kat Monty op Marktplaats en was meteen verliefd. "Die moest ik hebben! En ik heb meteen een Instagram-account voor hem gemaakt. Omdat mijn kat zo leuk is, dat wil ik met anderen delen."

Niet alles werkt, weet ze uit ervaring. "Je moet geen dingen forceren in een filmpje. Laat de poes, poes zijn. Dat is de kracht van een goed filmpje. En film gewoon met je telefoon."

Engels

Kattenliefhebber Arvid heeft ook nog wel een tip: wil je een beetje bekendheid, communiceer in het Engels. "Omdat ik alles in het Engels plaats, is het ook toegankelijk voor een breed publiek. Sylvie Meis is vooral in Nederland en Duitsland bekend, maar Smoothie heeft volgers van over de hele wereld."

De filmpjesmaker besluit: "Ik krijg vaak berichten dat mensen rustig worden van kattenfoto’s en -filmpjes. Ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Zeker na een drukke dag is het fijn om even te glimlachen om iets heel onschuldigs. Dieren hebben ook zoiets puurs over zich, dat valt op in een wereld waarin veel nep is."

Nog even genieten dus van de beroemdste kat die de wereld tot nu heeft gekend: