Dreun voor nabestaanden Robert (27): verdachte brandstichting ontkent

De fatale brand aan de Hilledijk in Rotterdam-Zuid brak afgelopen april uit. "Robert zat als een rat in de val en kon niet anders dan uit het raam springen", zegt advocaat Edwin Bosch die namens de familie van het slachtoffer het woord doet.

Bang voor het vuur, sprong de geboren en getogen Tilburger van de twee etage naar beneden. Hij overleefde de val niet.

Brand is aangestoken

Alles wijst erop dat de brand is aangestoken. Zo werden er onder meer brandversnellers aangetroffen in het complex. Volgens de politie is Robert een volkomen onschuldig slachtoffer van brandstichting geworden. De politie gaat er vanuit dat illegale gokpraktijken die op de eerste verdieping plaatsvonden, verband houden met de brandstichting.

De 52-jarige verdachte Kenan B. werd opgepakt en zit sindsdien vast. Hij stond ingeschreven in de flat en had ook een inboedelverzekering afgesloten. Het Openbaar Ministerie startte vervolgens een zaak. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting.

Advocaat Bosch: "De familie van Robert heeft het er nog altijd moeilijk mee, zeker op een dag als vandaag. Alle wonden worden weer opengerukt. De moeder van Robert was niet aanwezig, zij kan het nog niet aan."