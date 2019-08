Jan de Hoop viert 30-jarig jubileum bij RTL: 'Zie je niet aan me hè?'

30 jaar geleden begon de toen 34-jarige Jan de Hoop aan zijn eerste werkdag bij RTL Nieuws. Of ja, toen heette het nog RTL-Veronique. Hij was niet gelijk op de televisie te zien, eerst moest hij oefenen, oefenen, oefenen. "We zaten in het begin twee maanden in een villa. We hadden allemaal weinig televisie-ervaring, dus we moesten bijvoorbeeld nieuwsteksten bedenken."

Eerste ontbijtnieuws in 1989

Bekende Nederlanders hielpen Jan daarbij, zoals Hans Kazan en Irene Moors. In oktober was hij klaargestoomd voor zijn eerste Ontbijtnieuws.