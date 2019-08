Lesbisch stel mishandeld tijdens Pride: 'Voor ik het wist sloeg hij me op mijn kaak'

Ana Camboim (26) is nog steeds een beetje in shock van wat hen afgelopen vrijdagnacht is overkomen, vertelt ze aan RTL Nieuws. "Het gebeurde allemaal heel snel. We kunnen ons niet meer herinneren of we hand in hand liepen toen hij ons aanviel. Toen hij mij had neergeslagen, zette hij Katya tegen een muur en sloeg haar op haar neus en mond."

Moeder geruststellen

Inmiddels gaat het ondanks wat pijn het naar eigen zeggen 'prima' met Ana en Katya, maar ze durfden de afgelopen dagen 's avonds niet meer naar buiten. "Heel jammer, want we hadden ons heel erg verheugd om naar de Canalparade te gaan kijken en daar te feesten."

Katya en Ana zijn expats die sinds vier jaar in Amsterdam wonen. "We hadden nooit verwacht dat dit hier, in het vrije en liberale Amsterdam zou kunnen gebeuren." Katya komt uit Kazachstan en Ana uit Brazilië. "Mijn familie thuis is heel erg geschrokken. Op de foto die nu overal rondgaat zie je me een beetje lachen, dat deed ik om mijn moeder gerust te stellen."