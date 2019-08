Groep mannen mishandelt zwangere vrouw bij festival in Amsterdamse Bos

Een zwangere vrouw is door een groepje mannen bedreigd en mishandeld op de kiss & ride van een festival in Amsterdam. Hoewel ze riep dat ze in verwachting was, trapte een van de mannen op haar in.

De mishandeling vond plaats op 20 juli in het Amsterdamse Bos. Het slachtoffer zette rond 17.15 iemand af bij het festival Vunzige Deuntjes. Toen ze het terrein wilde verlaten, liep er een groep van ongeveer acht mannen voor haar op de weg. Bedreigd en mishandeld Volgens de politie ging het groepje niet aan de kant. "Wanneer één van de jongens tegen haar auto aankomt, wordt de vrouw bedreigd. Eén van deze jongens opent haar bijrijdersportier en trapt, ondanks dat de vrouw roept dat ze zwanger is, een aantal keer in op het slachtoffer", meldt de politie in een persbericht. Toen de vrouw vervolgens uit haar auto stapte, kwam een omstander haar te hulp en belde de politie. Donkerblond Volgens de politie bestond de groep uit zes lichtgetinte mannen en twee mannen met een lichte huidskleur, allemaal tussen de 20 tot 25 jaar oud. De man die op de vrouw heeft ingetrapt heeft donkerblond haar met een lok half voor zijn ogen en opgeschoren zijkanten. Hij droeg een felgroen shirt. De politie onderzoekt de mishandeling en is op zoek naar getuigen. Naar omstandigheden maakt de vrouw het goed.