Oud-politicus Hans Wiegel (78) getroffen door licht herseninfarct

Dat meldt De Telegraaf. Wiegel is columnist van de krant. Ook is hij daarnaast erelid van de VVD, oud-minister en voormalig Kamerlid van de Tweede en Eerste Kamer. Wiegel was thuis in Friesland toen het onheil hem trof.

Aanspreekbaar

De krant meldt dat hij een revalidatietraject ingaat. Wiegel is goed aanspreekbaar, meldt de krant verder. Zijn column van komende zaterdag staat gewoon in de krant; die had hij eerder al geschreven.