Amsterdamse agente tikt ruitje in en redt hond uit hete auto

De politie in Amsterdam heeft een hondje uit een hete auto bevrijd. Een agente die het dier in de auto zag zitten, tikte een ruitje in om de hond eruit te kunnen halen. De eigenaar van het dier heeft naast een kapotte autoruit ook een boete van 370 euro gekregen.

"Laat je hond nooit alleen achter in de auto, de temperatuur loopt namelijk gauw op in de zomer, ook op mindere warme dagen", schrijft de politie op hun Facebookpagina. Daarbij plaatsten ze een filmpje van de bevrijding, die gisteren plaatsvond. Koelen De politie wijst andere hondenbezitters erop dat je mogelijk strafbaar bent als je een hond achterlaat in een hete auto. "Het is trouwens verboden om de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen." De eigenaar van de hond heeft daarom een boete van 370 euro gekregen. Nadat de hond bevrijd was, werd het dier gekoeld. "Inmiddels gaat het weer goed met hem", schrijft de politie.