'Lugubere handel in lichamen zoals in VS kennen wij niet'

Drie doelen

Ronald Bleys is stellig: zoiets is nog nooit in ons land gebeurd. "En dat kan ook niet gebeuren. De lichamen die wij binnen krijgen, gebruiken wij voor onderwijs en wetenschap. Zo staat dat in de wet en we hanteren strikte protocollen. Zulk soort bedrijven als in Amerika, kennen wij hier ook niet."

Waarvoor de lichamen worden gebruikt? Allereerst voor onderwijsdoeleinden. "Medische studenten oefenen op de lichamen. Ze leren via de lichamen de bouw van de mens. Het is belangrijk om een echt lichaam te bestuderen. Computermodellen of simulatoren; niets kan op tegen een echt lichaam."

Ook worden de stoffelijke overschotten gebruikt voor het oefenen van ingewikkelde ingrepen, zoals kijkoperaties en nieuwe technieken. "En ten derde gebruiken we de lichamen voor wetenschappelijk onderzoek. Zoals bijvoorbeeld onderzoek naar het zenuwstelsel of bloedvaten."