Noodweer en modderstromen: vakantiegangers Zuid-Franrijk moeten oppassen

Dat stelt meteoroloog Reinier van den Berg van Buienradar. De komende 48 uur kan er noodweer ontstaan in Zuid-Frankrijk, maar ook in Zwitserland, Oostenrijk, Zuid-Duitsland en Noord-Italië kan het flink losgaan.

'Elk jaar overlijden mensen door noodweer'

"Het is natuurlijk volstrekt normaal dat er in een Europese zomer een keer een flinke regenbui valt. Maar als je dan net met je tentje op de verkeerde plek staat, is dat niet leuk", zegt Van den Berg. Het kan zelfs levensgevaarlijk zijn. "Elk jaar komen er wel mensen om het leven door plotselinge wateroverlast in die gebieden. Je moet echt oppassen."