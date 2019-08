Vriendin van verongelukte wielrenner Bjorg Lambrecht (22) deelt emotioneel bericht

De schok was gisteren groot. Lambrecht stond bekend als een enorm talent. "Dit verlies komt enorm zwaar aan", zei tv-commentator Michel Wuyts bij Sporza. "Dit slaat diepe wonden." Wuyts omschrijft de renner als 'een klimmerstype dat bijzonder explosief was en een goeie sprint had'. "Hij was een mondige jongen, bijdehand en de toekomst voor Lotto-Soudal."

'Doorfietsen als eerbetoon'

De renners die meefietsen in de Ronde van Polen gaan vandaag weer van start in een geneutraliseerde etappe. Ook de mannen van Lotto-Soudal waar Lambrecht onderdeel van was rijden mee, werd zojuist bekend. "Als een eerbetoon aan Bjorg."