Wanhopig door overlast huisdieren: 'Hond van buren blafte drie dagen aan een stuk'

Vanzelf oplossen

Soms lost een probleem zichzelf op. Bibiane had last van een overactieve haan. "Midden in een woonwijk. Iedere ochtend tussen 4 en 4.30 uur begon-ie."

Zo'n beest hoort op een boerderij, niet in een woonwijk, vindt Bibiane. "4 uur is echt heel vroeg. En iedere dag hè, zo'n dier houdt geen weekend. Ik ben een echte dierenvriend, maar was echt in staat om dat beest iets aan te doen. Natuurlijk heb ik dat niet gedaan."

Opeens was het weg

De overlast duurde maanden. De buurman erop aanspreken was niet echt een optie, vindt Bibiane. "Het was niet echt een type waarmee je een gesprek kon voeren."

Op een dag was de herrie weg. "De haan was weg; wat een opluchting." Maar de vreugde was van korte duur. "Er kwam weer een nieuwe, maar die verdween op een dag ook weer. Ik had het gemeld bij de wooncorporatie. En er waren meer klachten binnengekomen. Ik denk dat dat heeft geholpen. Die plotselinge rust: zo heerlijk!"