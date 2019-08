Vrouw verzet zich bij arrestatie in McDrive en gooit eten op agenten

Ze moest daarom mee naar het bureau. "Maar dit zou op haar manier gebeuren", schrijft de politie op Facebook. "Haar minderjarige dochter was het er ook niet mee eens en gooide een milkshake tegen een van de agenten. Ook de andere bestelde etenswaren vlogen door de McDrive."

Rijbewijs kwijt

De vrouw kon met geweld worden aangehouden. Ze heeft haar rijbewijs in moeten leveren, haar dochter moet voor een straf naar Stichting Halt. Meldpunt Veilig Thuis is in kennis gesteld omdat de politie het gedrag van de vrouw 'onverantwoord' vond.