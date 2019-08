Man twee dagen lang ontvoerd in Den Haag

Een 38-jarige man is twee dagen lang ontvoerd geweest. Hij werd in Den Haag in een Mercedes getrokken. Na twee dagen werd hij bevrijd door de politie.

De ontvoering gebeurde op maandag 22 juli in de Haagse Vondelstraat. In Benthorn (gemeente Alphen aan den Rijn) wisselden de ontvoerders van auto. Vier mannen aangehouden Woensdag 24 juli werd de man bevrijd door de politie. Daarna werden op verschillende locaties vier mannen van 24, 25, 29 en 34 jaar oud aangehouden. De verdachten komen uit Soest en Zeist, de 24-jarige man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Zij zitten vast. De politie sluit verdere aanhoudingen niet uit, en vraagt getuigen om zich te melden. Omdat het onderzoek nog loopt en de verdachten in volledige beperking zitten, wil en kan de politie niet zeggen waarom de man ontvoerd werd of waar hij werd vastgehouden.