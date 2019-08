Baby valt in Amersfoort tussen trein en perron

Andere omstanders informeerden intussen de conducteur dat de trein niet moest gaan rijden. "Omdat iedereen heel alert was, is het gelukkig allemaal goed afgelopen."

Hulpverleners voor nazorg

Toen ook de vrouw weer in veiligheid was, stonden er in no-time hulpverleners klaar. Voor de nazorg. De vrouw en de baby werden meegenomen voor controle, zegt Marian.

"Ik heb de vrouw verder niet meer gesproken en ben met de trein meegegaan. In de trein kwam er meteen NS-personeel naar ons toe om het er nog even goed over te hebben. De NS heeft goede nazorg geleverd."

Behoorlijk van streek

De NS heeft de vrouw, die niet goed Nederlands sprak, ook niet meer gesproken, laat een NS-woordvoerder weten. "We hebben wel haar postcode en gaan haar nog een brief sturen met de vraag of we nog iets voor haar kunnen betekenen. De vrouw en omstanders waren behoorlijk van streek."

Hoe de baby uit de kinderwagen kon vallen? Getuigen vermoeden dat het kind niet goed vast zat. "Het is heel erg schrikken, maar gelukkig komt dit echt bijna nooit voor", besluit de NS-woordvoerder.