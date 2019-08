Dodelijke brand in Caty's (84) flat: 'Ouderen moesten via hoge ladders naar beneden'

Caty Pracht woont al ruim 20 jaar in de Rotterdamse flat aan de Söderblomplaats. "Het uitzicht is prachtig vanaf de elfde etage", zegt ze. "Maar als er brand uitbreekt, kun je beter beneden zitten. Maar ja, om je daar de hele dag zorgen over te maken. Dan heb je geen leven."

In oktober 2017 was er een grote brand op de zevende etage. Een bewoner van 61 jaar overleefde dat niet. De hele flat moest worden ontruimd.

Hoger dan 30 meter: extra risico

Vandaag waarschuwt brandweercommandant Esther Lieben mensen die hoog wonen: "Mensen denken dat de brandweer ze kan komen redden en de brand kan blussen. Maar de mogelijkheden zijn beperkt."

De brandweer is bang dat, bij een brand op hoogte, vooral kwetsbare bewoners gevaar lopen om niet op tijd te kunnen worden gered. Vooral als het gebouw hoger dan 30 meter is, ontstaan er risicovolle situaties als een pand niet brandveilig is.

Niet altijd bang zijn

Het flatgebouw waar de 84-jarige Caty woont, is 62 meter hoog en telt 20 verdiepingen. De Rotterdamse was op het moment van de fatale brand niet thuis. "Ik zat in Brabant en zag 's avonds beelden van de brand op tv voorbij komen. Natuurlijk is dat enorm schrikken. Wat precies de oorzaak is, weet ik niet. Maar oudere mensen moesten van het balkon worden getakeld met speciale brandweertrappen. Heel angstige verhalen, gelukkig was ik niet thuis."

Iedere dag bang zijn voor een nieuwe brand, dat wil ze niet. De Rotterdamse heeft ook niet overwogen om uit de flat weg te gaan. "Ik ben 84 jaar, heb de oorlog meegemaakt en ik ben er nog altijd. Je kunt je niet je hele leven zorgen maken", zegt ze nuchter.