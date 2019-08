Weg uit Nederland: 'In de HEMA werd ik aangevallen vanwege mijn nikab'

De 41-jarige Oem Imran draagt vanaf haar 23ste een nikab. "Het is mijn eigen keuze", benadrukt ze. "Niet die van mijn vader, want die is al twintig jaar geleden overleden. En ook niet de keuze van mijn man. Mijn ex-man, ik ben gescheiden, was er zelfs op tegen dat ik me zo kleedde."

Dichter bij Allah

"Ik doe dit omdat ik dichter bij Allah wil staan. Hoe meer je leeft volgens zijn regels, hoe dichter je bij hem komt."

"Thuis draag ik geen nikab. Vergelijk het als een jas, die doe je binnen ook uit."

Meer tolerantie in Verenigd Koninkrijk

Oem Imran woonde jarenlang in Brabant maar vertrok een paar jaar geleden met haar gezin naar het Verenigd Koninkrijk. Ze vertrok met een reden. "Het leven in Nederland bood me geen kansen waar ik recht op heb om verder te komen in het leven. Ik kon niet zijn wie ik wilde zijn. Ik ervoer veel onderdrukking vanuit de Nederlandse wetgever die je van alles wil opleggen. Er was geen vrijheid voor mij, en ik kreeg te maken met allerlei vooroordelen over mijn geloof. Dat terwijl de islam geen dwang kent."

Als ze op straat liep, kreeg ze soms vervelende opmerkingen, vertelt ze. "Van vrouwen maar ook van mannen. Soms werden mensen ook fysiek."

Maar er gebeuren ook goede dingen, vervolgt ze. "Tijdens een ontbijtje bij de HEMA in Eindhoven kwam een vrouw op me af. Ze werd agressief en wilde mijn nikab aftrekken. Maar het personeel van de HEMA kwam me helpen en de vrouw werd bij mij weggehaald."