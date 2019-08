Tot oktober tekort aan medicijnen voor hartpatiënten

Dat zegt apotheker Evelyn Schuil-Vlassak, die alarm sloeg in het tv-programma EenVandaag. "Er is door Nederland te goed onderhandeld. De fabrikant verkoopt eerst aan de hoogste bieder." Ook apothekersorganisatie KNMP zegt dat het prijsniveau in Nederland zo laag is, dat het land minder aantrekkelijk is voor fabrikanten.

Niet uniek

Dat er een tekort is aan bepaalde medicijnen, is niet uniek. Afgelopen jaar waren 769 medicijnen een periode niet of te weinig beschikbaar. Vaak komt dat door een verminderde aanvoer van grondstoffen, productieproblemen of fabrikanten die besluiten te stoppen met de productie.

Gebruikers van het middel bumetanide kunnen volgens de KNMP een vervangend medicijn gebruiken, maar niet zonder overleg met een arts en extra controles. Ondertussen is de Werkgroep Geneesmiddelen op zoek naar een oplossing om soortgelijke problemen met medicijnen in de toekomst te voorkomen.