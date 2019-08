Hittegolf nu echt in heel Nederland voorbij

Het is opvallend dat de warmste plek in Nederland de afgelopen weken in Groningen lag, zegt Middendorp. Meestal blijft de warmte het langst hangen in Limburg. "Daar wordt het vandaag ook wel weer 25 graden, maar is het een paar dagen zelfs maar rond de 20 graden geweest."

Warme lucht

Dat Groningen nu de langste hittegolf had, komt omdat het meeprofiteert van de warme lucht die ook boven Scandinavië en de rest van Noord-Europa hing. Landelijk duurde de hittegolf zeven dagen: tot en met zondag.