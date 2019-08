Dieven breken graag in de zomer in: zo vaak gebeurde het in jouw buurt

In de afgelopen zeven jaar zijn in ruim tweeduizend Nederlandse woonplaatsen in de zomer inbraken geweest. Amsterdam spant de kroon met 6336 inbraken in 7 jaar tijd.

Minder inbraken dan vroeger

Het aantal inbraken dat de politie registreert in de zomer is de afgelopen jaren wel gedaald. In zeven jaar tijd is het zelfs bijna gehalveerd in Nederland. Van 15.708 inbraken in 2012 naar 8.643 inbraken in 2018. Toch gebeurt het in de zomer nog altijd vaker dan in bijvoorbeeld april, mei en september.

Voor 1047 plaatsen in Nederland geldt echter dat het aantal inbraken in de zomer van 2018 wel hoger was dan zeven jaar geleden. Zo verdubbelde het aantal inbraken bijvoorbeeld in Sneek vorige zomer. Vooral in die plekken kun je de komende tijd dus maar beter goed opletten.

Check de tool

Ben je benieuwd naar hoe vaak er is ingebroken in jouw woonplaats, check dan de tool.