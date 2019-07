Dode vissen in heel het land door zuurstoftekort

Het is een treurig beeld: vissen die niet meer bewegen en op hun zij in het water drijven. Duizenden vissen liggen er op dit moment zo bij in Nederland. Doordat het zo enorm heet is geweest, is er zuurstoftekort ontstaan in het water. Daarnaast is het water vervuild geraakt toen riolen overstroomden na de hoosbuien die volgden.

In het hele land leggen vissen op dit moment massaal het loodje. Onder meer in Zeeland, Zuid-Holland, Limburg en Flevoland zijn brandweerlieden bezig om ze uit het water te halen. De hittegolf van vorige week is waarschijnlijk de dooddoener. "Ten eerste is de watertemperatuur omhoog gegaan en in warm water zit sowieso weinig zuurstof", legt ecoloog Jeannette van Schaik uit. "En als er geen vers water bijkomt en het water, wat vaak ondiep is, stilstaat, dan kunnen schadelijke processen zich ontwikkelen." Zo kunnen bacteriën zich snel vermenigvuldigen en kan er blauwalg in het water ontstaan. 'Ze happen eerst naar lucht' Of de vissen dan nog te redden zijn? "Je moet de vissen sowieso in de gaten houden. Als ze gaan happen naar lucht, dan weet je al: dit gaat niet goed. Die vissen moet je dan overzetten naar andere plekken met beter water." Lees ook Recordaantal mensen in de problemen op zee in zinderend hete week Maar tegen het vervuilde water door de overstroomde riolen kan vrijwel niemand op, zegt Schaik. "Het vuile rioolwater stroomt dan binnen no-time het water in, dat is dan echt overmacht." De provincie Zeeland raadt mensen op dit moment af om in het Veerse Meer te gaan zwemmen bij Vrouwenpolder, omdat daar veel dode vissen en krabben zijn gevonden. Waterschap Hollandse Delta heeft uit diverse plaatsen waaronder Poortugaal, Rhoon en Brielle meldingen gekregen over dode vissen in sloten. In Stein (Limburg) zijn eenden en vissen door botulisme gestorven, dat wordt veroorzaakt door een bacterie. Dode vissen Oostvaardersplassen niet opgeruimd Ook in de Oostvaardersplassen in Flevoland is de vissterfte hoog. Deze vissen worden niet opgeruimd door Staatsbosbeheer, maar blijven liggen. Binnen twee weken zijn de resten vergaan, verwacht het waterschap.