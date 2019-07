Ziekmakende darmbacterie gevonden op bijna 90 procent van de veehouderijen

Wat is een campylobacterinfectie?

Als er klachten ontstaan begint dat meestal met onder meer diarree, buikpijn (hevige buikkrampen), moeheid en koorts, gemiddeld 3 dagen na het eten of drinken van besmet voedsel of water. De ernst van de klachten varieert van dunne ontlasting tot hevige waterige of bloederige diarree (tot meer dan tien keer per dag).

De klachten duren meestal 1 tot 7 dagen en gaan vanzelf over, de koorts verdwijnt meestal binnen 72 uur. In zeldzame gevallen kunnen complicaties ontstaan: reactieve arthritis (Syndroom van Reiter) of het Guillain-Barrésyndroom, beide auto-immuunziektes. De meeste ziektegevallen staan op zichzelf; epidemieën zijn zeldzaam.

Bron: RIVM