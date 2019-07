Extreem gebruik lachgas: 'Ik was flink duizelig na 80 ballonnetjes'

Faab-Jan (zijn volledige naam is bekend bij de redactie) had een periode dat hij als groot lachgasgebruiker door het leven ging. "Toen gebruikte ik zo'n twee à drie keer per week. Soms ook best veel ballonnen: zo'n 70 of 80 stuks op een avond. Dat was wel een uitschieter hoor."

Duizelig

Eén keer had hij flink last de volgende dag. "Toen ik de volgende ochtend wakker werd, kon ik haast niet meer op mijn benen staan omdat ik zo duizelig was."

Dat was schrikken voor Faab-Jan. Dus ging hij minderen. "Nu gebruik ik het alleen nog na feestjes. We doen het dan met een groepje vrienden, gewoon bij iemand thuis omdat het in kroegen niet mag. Lachgas is heel populair onder jongeren."